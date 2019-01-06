شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الأحد 6/1/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأحد ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد انخفاضا فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكون الشبورة والشوائب العالقة على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد للقاهرة، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، مما يؤدى لانخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس ببرودة الطقس واضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بالقاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجات، والإسكندرية العظمى درجة 14 والصغرى 06 درجات، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 06، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 17 والصغرى 07، وأسوان العظمى 19 والصغرى 09.

الطقس فى الأردن

تتأثر المملكة تدريجياً بمنخفض جوي (من الدرجة الثانية وفقاً لمؤشر شدة المنخفضات الجوية الخاص بطقس العرب والممتد من الدرجة الأولى الأضعف نحو الخامسة الأشد والاستثنائية) ومترافق مع كتلة هوائية باردة ورطبة.

نهاراً

يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة، لتُصبح أقل من مُعدلاتها نسبةً لهذا الوقت من العام ما بين 4-5 درجات مئوية.

وتتكاثر السُحُب على ارتفاعات مُختلفة، وتتهيأ الفرصة تدريجياً لهُطول زخات أمطار وبّرد فوق المناطق الشمالية.

وتزداد سُرعة الرياح تدريجياً، حيثُ تهب على المملكة رياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السُرعة مع هبّات قوية أحياناً، تعمل على إثارة الغبار في المناطق الصحراوية.

ليلاً

تكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة - إن شاء الله - على فترات فى المناطق الشمالية والوسطى. وتكون الأمطار غزيرة أحياناً، وتترافق مع تساقُط زخات من البَرَد فوق المرتفعات.

ويوجد فرصة لتساقُط زخات من الثلوج فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية في جرش وعجلون. كما يتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية إثر عبور سُحُب ملامسة لسطح الأرض. وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السُرعة مع هبّات قوية أحياناً.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة ومغبراً أحياناُ، وخلال ساعات النهار تسقط زخات من الأمطار فوق أجزاء من المناطق الشمالية من البلاد، وخلال ساعات المساء والليل يمتد تساقط الأمطار المصحوبة بزخات البرد ليشمل معظم المناطق، ويحتمل تساقط زخات من الثلج غير المتراكم فوق قمم المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 1000م، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات شديدة أحيانا.