شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية «4 دقائق» قضاها وزير النقل في محطة قطار بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فوجئ ركاب وموظفي محطة قطار بني سويف، السبت، بالمهندس هشام عرفات، وزير النقل،، ينزل من عربة جرار القطار 981 القادم من المنيا إلى القاهرة، والذي كان يستقله عقب عودته من جولة بمحافظة المنيا.

ومكث الوزير 4 دقائق وسط العاملين بالمحطة، مدة وقوف القطار القادم من المنيا إلى القاهرة، حيث قام أحد الموظفين بإعطاء شكوى للوزير وأخذها منه، لمتابعتها، وركب الوزير إحدى العربات التابعة للقطار لاستكمال رحلته إلى القاهرة.

وقال المسؤولون بالمحطة في تصريحات صحفية، إن الوزير ركب عربة الجرار مع سائق القطار ليتابع التطوير، الذي يتم في المزلقانات ما بين المنيا وبني سويف، والتى تقوم بها الوزارة بتطويرها.

كان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، يتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير وإعادة تأهيل وصرف طريق «المنيا ـ أبوقرقاص» الزراعى، بمحافظة المنيا بتكلفة 40.5 مليون جنيه وبطول 13 كيلو متر حيث تم الانتهاء من تطوير ورصف 9كم ووجه بضرورة تكثيف الأعمال وإضافة تطوير 3كم أخرى ليصل التطوير والرصف حتى مصنع أبوقرقاص بإجمالي 16 كم.

وأوضح وزير النقل أن هذا الطريق يتسم بكثافات مرورية عالية، وقد طلب تحقيقا في أسباب التأخير، ووجه الوزير الشركة المنفذة بإزالة كافة المعوقات ليتم الانتهاء منه في إبريل القادم، لتسهيل حركة التنقل بين المنيا وأبوقرقاص.