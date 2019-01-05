شكرا لقرائتكم خبر عن البابا ثيودوروس يترأس صلاة «الغطاس» بالإسكندرية غدًا.. ويُغطّس الصليب في البحر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطران ناركسيوس، الوكيل البطريركي للروم الأرثوذكس في الإسكندرية إن البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، يترأس صلاة القداس الإلهى «الغطاس»، غداً الأحد، بمقر كنيسة البشارة في المقر البطريركي بالمنشية الصغرى في الإسكندرية.

وأضاف «ناركسيوس» أنه عقب انتهاء صلاة القداس الإلهي، من المقرر أن يتوجه البابا ثيودروس الثاني إلى النادي البحري اليوناني ليغطّس الصليب المقدس في البحر، وبعد تغطيس الصليب يلقيه في البحر حيث يسارع الشباب بالغوص لإحضار الصليب.

وفى سياق متصل، أعلنت بطريركية الإسكندرية وكل إفريقيا للروم الأرثوذكس تنيح الأسقف أثناسيوس، أسقف كيسومو وغرب كينيا، والذي كان يُعالج في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأقام البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الاسكندرية وسائر افريقيا، صلاة التريصاجيون في كنيسة القديس ثيودوروس بالمقر البطريركي من أجل راحة نفس الأسقف أثناسيوس بحضور إكليروس الإسكندرية من مطارنة وأساقفة وكهنة.

والأسقف أثناسيوس (أموس أكوندا ماسبا) حاصل على دكتوراه في اللاهوت (DTH) من جامعة ولاية جنوب أفريقيا (UNISA) وهو أرشمندريت عُين محاضر الطقوس، علم الفلك، الأنثروبولوجيا الثقافية والمسكونية في جامعة بطريركيّة الإسكندرية الكينيّة في كينيا "جامعة مكاريوس الثالث" وهو عضو في جمعية المؤسسات اللاهوتية في شرق أفريقيا (ATIEA) وخدم مع البعثة التبشيرية لمطرانية بوسطن في الولايات المتحدة في مطرانية كينيا والجنوب افريقي.

وفي 24 نوفمبر 2015 انتُخب أسقفا على أسقفية كيسومو وغرب كينيا المهجورة من قبل المجمع المقدس لبطريركية الإسكندرية وفي يوم 6 ديسمبر 2015 تم رسامته أسقفا على يد البابا ثيودوروس الثاني في إبراشية كيسومو وغرب كينيا التابعة لمتروبوليت نيروبي (كينيا) المطران مكاريوس.