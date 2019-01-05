شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار الإسكندرية من الموت المحقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت اليوم قرية جنبواى التابعة لمركز إيتاى البارود بالبحيرة حادث تصادم سيارة نقل بمقطورة بأحد قطارات الركاب المتجه من الإسكندرية إلى القاهرة دون حدوث أى خسائر فى الأرواح، وأسفر الحادث عن تهشم مقدمة السيارة النقل وانقلابها على قضبان السكة الحديد وفرار سائقها قبل قدوم القطار.

وأنقذت العناية الإلهية ركاب القطار الذى يحمل رقم 14 القادم من الإسكندرية إلى القاهرة من الموت المحقق وذلك بعد قيام عامل مزلقان قرية جنبواى بوضع كبسولة لتنبيه سائق القطار لتقليل آثار حدوث الاصطدام ومنع وجود خسائر فى الأرواح وحدوث كارثة مروعة.

وقد توقفت حركة القطارات بخط القاهرة- الإسكندرية لمدة ساعة بسبب وقوع الحادث وقامت قوات الحماية المدنية برفع السيارة المتهشمة بعيدا عن قضبان السكة الحديد لتعود حركة القطارات إلى طبيعتها مرة أخرى وتستأنف رحلاتها اليومية.

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل مقطورة رقم 3652 بقطار رقم 14 مراكز المتجه من الإسكندرية إلى القاهرة دون حدوث أى إصابات. وانتقل على الفور إلى مكان الحادث اللواء فاضل عمار نائب مدير أمن البحيرة واللواء محمد زايد مأمور مركز ايتاى البارود.

ووفقا للتحريات الأولية التى قام بها العقيد عبد العزيز الطنيخى رئيس مباحث السكة الحديد والرائد إسلام السعدنى رئيس مباحث ايتاى البارود والنقيب كريم الشونى معاون مباحث ايتاى البارود، وتبين حدوث عطل مفاجئ للسيارة النقل خلال مرورها على مزلقان السكة الحديد بقرية جنبواى ولم يتم التمكن من إصلاحه مما أدى إلى اصطدام قطار المراكز بها.

وأسفر الحادث عن تهشم "كابينة" السيارة النقل وتوقف حركة القطارات المتجهة من الإسكندرية إلى القاهرة لحوالى ساعة وتم رفع آثار الحادث لتعود حركة القطارات إلى مسيرتها. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.