انت الان تتابع من خندق المكس لكبائن المنتزه.. «الإخلاء إجباري» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الأزمة بدأت فى عهد الإخوان.. والإخلاء يشمل 206 كبائن.. وشاغلو الكبائن: التزمنا بالدفع فى خزينة المحكمة.. ومحام: ما يحدث اقتلاع للملاك.. و«السياحة» ترفض التعليق

ما أشبه الليلة بالبارحة، مقولة تنطبق على أزمة شاغلي وملاك ومستأجري 206 كبائن بحدائق المنتزه، الكائنة بشرق الإسكندرية، بعد القرار الصادر من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بإخلاء 206 كبائن بينها 50 كابينة بشاطئ سميراميس باعتبارها آيلة للسقوط وتقرر هدمها حتى سطح الأرض، مما أثار غضب شاغلي الكبائن، وأخلت شركة المنتزه للسياحة والاستثمار، مدعومة بقوات الشرطة، الخميس الماضي، الكبائن بالقوة الجبرية، وناشد شاغلو الكبائن الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل ووقف قرار الإخلاء الذى وصفوه بأنه دون سند قانونى.

أزمة وقرار أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، القرار رقم783 باخلاء كبائن شاطئ سميراميس، لتهالكها وتقرر تعويض مسددي الإيجارات بكبائن بديلة والقرار رقم 783 لسنة 2018 بإخلاء الكبائن غير المسدد شاغلوها القيمة الإيجارية. كما أصدرت شركة المنتزه بيانا سابقا تحذر فيه من الخطورة الداهمة

أزمة وقرار

أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، القرار رقم783 باخلاء كبائن شاطئ سميراميس، لتهالكها وتقرر تعويض مسددي الإيجارات بكبائن بديلة والقرار رقم 783 لسنة 2018 بإخلاء الكبائن غير المسدد شاغلوها القيمة الإيجارية.

كما أصدرت شركة المنتزه بيانا سابقا تحذر فيه من الخطورة الداهمة لكبائن سميراميس بناء على التقرير الصادر من المكتب الهندسي الذي تم التعاقد معه فى أكتوبر 2017، والذى أوصى تقريره بالإخلاء لعوامل التعرية.

بداية الأزمة فى عهد الإخوان

بدأت الأزمة بعد وصول جماعة الإخوان المسلمين لسُدة الحكم فى مصر عام 2013 حيث أصدرت وزارة السياحة حينها القرار رقم 304 لسنه 2013 بإخلاء الكبائن وامتنعت الشركة عن تسلم الإيجار، ليحرك شاغلو الكبائن دعاوى قضائية، بينما أصدر هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق قرارا رقم 862 لسنة 2014 بنزع الكبائن بالقوة الجبرية، بينما حكمت محكمة القضاء الإداري لصالح شاغلي الكبائن وأوقفت قرار وزير السياحة.

المتضررون يستغيثون بالرئيس

قال معتز حجاج، محامي المتضررين، إن شاغلي الكبائن يقومون بإيداع الإيجارات بخزائن المحاكم منذ قرار وزير السياحة رقم 304 لسنة 2013، بالإخلاء وامتناع الشركة عن تسلم الإيجارات، مضيفا أن شركة المنتزه حينذاك قامت بإرسال خطابات للشاغلين تطالبهم فيه بسداد مبلغ "من تحت الحساب" الخاص بالقيمة الإيجارية لسعر المتر بالكابينة، 1000 جنيه للمتر، على أن يتم تشكيل لجنة لتحديد القيمة الحقيقية فى وقت لاحق والتى لم تحدد سعر المتر رغم مرور 5 سنوات من تشكيلها بالفعل.

وأضاف "حجاج"، امتثل بعض شاغلي الكبائن بسداد 1000 جنيه حتى عام 2017 وطالبوا الشركة بتسلم الإيجارات لكنهم واصلوا رفضهم حتى صدر قرار الوزيرة رقم 783 لسنة 2018 بالإخلاء الجبري.

هانى عقل، أحد مستأجري الكبائن، ناشد الرئيس السيسي سرعة التدخل لوقف قرار الإخلاء والهدم والموافقة على تقنين أوضاعهم وإلزام الشركة بالالتزام بأحكام القضاء، مؤكدا التزامهم بسداد الإيجارات.

وأضاف: أقوم بسداد الإيجار بالمحكمة سنويا والشركة لم تحدد السعر المطلوب للمتر وما طالبتنا به هو سداد 1000 جنيه للمتر من تحت الحساب، وهذا يعنى تضاعف القيمة الإيجارية ألف % لتصعد من 20 ألف جنيه سنويا إلى نحو 600 ألف جنيه إذا ما تم احتساب المتر بسعر 1000 جنيه، دون سند قانونى.

وقالت "إنجي.أ"، نمتلك كبينة منذ عام 1960، بالوراثة والتزمت بسداد الإيجار بخزينة المحكمة حتى 2017 ورغم رفع القيمة الإيجارية ووجود قرار صادر من وزيرة السياحة بجدولة إيجارات العام المنقضى على دفعات رفضوا أن أدفع بناء على توكيل من الورثة.

وأضافت: توجهت للشركة مجددا لسداد المبلغ بحسب ما قررته وزارة السياحة لكنهم رفضوا رغم الالتماس الذى تقدمت به للوزارة، متسائلة لمصلحة من يتم هدم كبائن سميراميس.

محامو شاغلي الكبائن: محاولة اقتلاع للملاك

آمر أبو هيف، وهو محامي شاغلي كبائن المنتزه، قال إن ما يحدث هو محاولة اقتلاع للمستأجرين بأسلوب ممنهج وتعجيزى تحت مظلة الفهم الخاطئ لخطاب الرئيس السيسي فى زيارته للإسكندرية عن استعادة حق الدولة، موضحا أنه كان يقصد المستثمرين الذين يحصلون على أرض وينتفعون بها ولا يعطون الدولة حقها.

وأضاف "أبو هيف" لـ"التحرير" أنه تم رفع الإيجار 1000% تنفيذا لسياسة الاقتلاع وطالبوا بتسديد المبلغ قبل 30 ديسمبر الماضى كأمر تعجيزي، علما بأنه لم يتم إخطار أصحاب الكبائن قانونيًّا، ورفضوا التسوية التى طالب بها الملاك، مضيفا، "إذا كان الأجر غير محدد المقدار لا يكون حال الأداء" وبالتالى قرار الإخلاء باطل.

وأوضح أن هناك نزاعا قائما ولم تنتظر وزارة السياحة صدور حكم المحكمة، معتبرا أنهم استندوا إلى تقرير من لجنة هندسية مشكلة من أستاذ دكتور بكلية الهندسة، ودكتور من الأكاديمية، وقرروا أن المباني آيلة للسقوط، متسائلا: أين الحي التابع له هذه المنشآت ليصدر قراره بشأن المباني طبقا لقانون البناء الموحد ومن يهدم بغير ترخيص من الحي يعاقب بالحبس 5 سنوات.

«السياحة» ترفض التعليقمن جانبه رفض الدكتور أسامة الخولى، وكيل وزارة السياحة فى الإسكندرية، التعليق على أزمة كبائن المنتزه، مؤكدا أن التصريحات الصحفية ليست من اختصاصه وأن الأمر يعود للوزارة.

كما تواصلت "التحرير" مع حمدى صبحي مساعد وزير السياحة، والمخول له الإدلاء بالتصريحات الإعلامية، إلا أنه رفض التصريح أيضا متعللا بانشغاله بحضور اجتماع عمل.

كما أجرت "التحرير" اتصالا باللواء عادل سلامة، رئيس حي ثاني المنتزه، باعتباره المنطقة التابع لها حدائق المنتزه والمنوط به إصدار التصاريح الخاصة بالمبانى فى نطاقها، والذى أكد لـ"التحرير" أن حدائق المنتزه لا تتبع إدارة الحي وإنما تتبع وزارة السياحة وهي المنوط بها الإشراف على أى منشأ داخل جنبات حدائق المنتزه. محافظ الإسكندرية يعد أهالى «خندق المكس» بتعديل عقود وحداتهم السكنية