انت الان تتابع وزنه 4 كيلو.. استئصال ورم جنيني من بطن طفلة ببنها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نجح فريق طبى بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها، في استئصال «ورم جنيني» مكتمل لطفلة داخل البطن يزن 4 كيلو، إذ قال الدكتور محمد كليب، إن المستشفى استقبلت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات تعاني من ألم شديد بالبطن وتم حجزها بقسم جراحة الأطفال، وعقب انتهاء الفحوصات والأشعة تبين أنها تعاني من ورم داخل البطن فتم تجهيز الطفلة للعمليات، مضيفًا أنه تم إجراء منظار لها فتبين أنه ورم جنيني مكتمل داخل بطنها وهو ورم خلقي نتيجة تجمع خلايا أولية غير معروفة داخل البطن وعلى إثره كل نوع خلايا نمى حسب التكوين الخلقي له ويتكون الورم من شعر وأسنان وخلايا جلدية.
وأشار إلى أن الفريق الطبي المعالج للحالة أكد أنها مطمئنة وبصحة جيدة. يذكر أنه في 9 أكتوبر الماضي، نجح فريق طبي بمستشفى بنها للتأمين الصحي ببنها برئاسة الدكتور إيهاب عبد الفتاح استشاري الجراحة والأورام، في استئصال ورم على شكل رأس ويبلغ وزنه 8 كيلو جرامات من مريض يبلغ من العمر 69 عاما. واستقبلت مستشفى
وأشار إلى أن الفريق الطبي المعالج للحالة أكد أنها مطمئنة وبصحة جيدة.
يذكر أنه في 9 أكتوبر الماضي، نجح فريق طبي بمستشفى بنها للتأمين الصحي ببنها برئاسة الدكتور إيهاب عبد الفتاح استشاري الجراحة والأورام، في استئصال ورم على شكل رأس ويبلغ وزنه 8 كيلو جرامات من مريض يبلغ من العمر 69 عاما.
واستقبلت مستشفى التأمين الصحي، مريض يعاني من ورم أسفل الرقبة، ويحتاج جراحة عاجلة، وتمكن الفريق الطبي من إجراء العملية الجراحية بنجاح.
وتمكن فريق طبي ضم الدكتور أحمد أسامة نائب الجراحة وكلير فؤاد استشارى التخدير والدكتور حسن عبد العظيم نائب التخدير من إجراء الجراحة بنجاح وإنهاء معاناة المريض.
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