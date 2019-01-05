مصر | "مزقوا جسده بالمطاوي".. أمن أسيوط يحل لغز العثور على جثة مزارع بالقوصية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مزقوا جسده بالمطاوي".. أمن أسيوط يحل لغز العثور على جثة مزارع بالقوصية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن أسيوط، من كشف غموض واقعة العثور على جثة مزارع مقتول وتبين أن شقيقين وعامل وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية.

وتلقى مركز شرطة القوصية بأسيوط بلاغا بالعثور على جثة مزارع سن 38، مقيم بناحية مسارة بدائرة مركز شرطة ديروط، "له معلومات جنائية" وبها عدة طعنات متفرقة وبجواره زجاجة تستخدم في تعاطي المواد المخدرة بداخل قطعة أرض زراعية بناحية فزارة بدائرة المركز.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الوقعة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم كلٍ من "خلف. م. م" سن 36، عامل "له معلومات جنائية"، وشقيقه مفتى سن 33، عامل، و"عيد. ج. ع" سن 43، عامل "له معلومات جنائية" جميعهم مُقيمون بناحية مسارة بديروط .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بين المتهمَيْن الأول والثالث والمجني عليه، فقام الأول باستدراجه لمكان العثور عليه بزعم إنهاء تلك الخلافات وحال وصوله تعدوا عليه بسلاح أبيض "سكين" فأودوا بحياته وتخلصوا من الأداة بإلقائها بترعة فزارة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.