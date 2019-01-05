شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يحذر رئيس مدينة سيدي غازي ويحيل 3 موظفين للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، رئيس مدينة سيدي غازي، بإنذار أول، لتلافي عدة ملاحظات بمدينة سيدي غازي بالمحافظة، حيث تبين بالمرور على المدينة وجود بيارات مفتوحة بجوار الملعب الخماسي بوسط المدينة، وكذلك بيارة غير محكمة الغلق بذات المنطقة تسبب خطورة على المارة.

كما لاحظ المحافظ- بحسب بيان السبت- وجود روث للمواشي بمدخل قرية أبومنيسي، وتهالك بعض أعمدة الإنارة بأبومنيسي، وبعض كشافات الإنارة تحتاج لرفع كفاءة، انتشار البوص والهيش بالطريق بجوار شريط السكة الحديد بأبومنيسي، ووجود بيارة تجميع صرف خاصة بأحد المنازل بالشارع الرئيسي ببر هندسة الري مفتوحة أمام إحدى ورش سمكرة السيارات، ووجود بعض الأعمدة، ومتدلى منها الأسلاك مكشوفة بذات المنطقة، تسبب خطورة خاصة في فصل الشتاء، ووجود بعض تجمعات القمامة بجوار الجمعية الزراعية بسيدي غازي.

كما تلاحظ وجود مزلقان سكة حديد بنهاية المدينة غير مؤمن بالدرجة الكافية بالطريق المؤدي لقرية منشة، ووجود ناتج تطهير وبقايا هدم مبان على مدخل طريق سيدي غازي- الخادمية، وجود بعض الأعمدة بمدخل الخادمية سيدي غازي مضاءة نهارا، ميول ببعض الأعمدة بذات الطريق وتدلي الأسلاك منها، ووجود قمامة أمام مدرسة سيدي غازي الفندقية بأرض فضاء، امتلاء صناديق القمامة بشارع المستشفى حتى وقت المرور الساعة ١١.٣٠ صباحا دون إزالتها، ووجود بيارات بوسط الطريق الرئيسي مغطاة بالخشب والحجارة تعوق الطريق بجوار محطة رفع صرف صحي الفرعية رقم «٢» بسيدي غازي.

كما لاحظ وجود مصرف بجوار ذات المنطقة ممتلئ بالقمامة وبقايا حيوانات ميتة، انتشار البوص والهيش على ذات المصرف، وجود ماسورة صرف صحي، خاصة بالأهالي تقوم بالصرف داخل مصرف للصرف الزراعي بجوار شركة البحراوي لتجارة البطاريات، وجود كشافات مضاءة نهارا بوسط المدينة، الطريق من بداية جامع الفتح وحتى كوبري المواسير يحتاج لرفع كفاءة، وجود صناديق قمامة بشارع مصرف النشاوي ممتلئة حتى وقت المرور دون إزالتها في ١١.٤٠ صباحا، ووجود أعمدة مائلة ومتهالكة ببداية طريق المقابر.

وبالمرور على الجمعية الزراعية بسيدي غازي تبين أن قوة العاملين بالجمعية «٩» موظفين، وجود «٥» خطوط سير، حضور «١» عامل، وتبين ترك «٣» موظفين العمل دون سند قانوني، بناءً على تقرير المتابعة الميدانية، طبقًا لتكليفات محافظ كفر الشيخ.