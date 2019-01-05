شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أرملة الشيخ عبدالباسط عبدالصمد.. والعزاء الاثنين بالحامدية الشاذلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت أرملة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد اليوم السبت، بأحد مستشفيات القاهرة، وأقيمت صلاة الجنازة عليها بمسجد مصطفى محمود بحى المهندسين، فيما يقام العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية بعد غد الاثنين.

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