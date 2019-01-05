شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: الوفاء بالعقود والعهود وحرمة التلاعب بها موضوع خطبة الجمعة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الأوقاف، أن يكون موضوع : الوفاء بالعقود والعهود وحرمة التلاعب بها أو التحايل عليها هو موضوع خطبة الجمعة القادمة.

وفِي هذا الصدد أكد وزير الأوقاف د محمد مختار جمعة مبروك أن ديننا الحنيف يأمرنا بالوفاء بالعقود حيث يقول الحق سبحانه وتعالى : " يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " كما يأمرنا بالوفاء بالعهد.

واستشهد الوزير، بقول الحق سبحانه: "وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا "، ونهانا عن التلاعب بأي منهما، أو التحايل على الوفاء بالتزامات العقود أو العهود أو عدم تنفيذها على الوجه المنعقدة عليه، أو الاحتيال على التحلل من هذه الالتزامات، لما يترتب على ذلك من خلل و اضطراب مجتمعي وفقدان للثقة بين أبناء المجتمع وضياع للحقوق وتعطيل لمسيرة المجتمع ونهضته ورقيه ، سواء أكانت هذه الالتزامات شخصية أم مؤسسية عامة ، بل إن الوفاء بالعقود تجاه المال العام ألزم وأوجب ، والإخلال بها أشد جرما وإثما ، لكثرة أصحاب الحقوق المتعلقة بها ، بل إن الدين والأمانة والوطنية كل ذلك يدفع دفعا إلى الوفاء بالعقود والعهود على الوجه الأكمل الأتم الذي يرضى الله سبحانه.