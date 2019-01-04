الأمن العام يكشف ملابسات مقتل امرأة في شربين:" تعويذة الترياق من صديقة القطار لسرقتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

نجحت أجهزة البحث الجنائي بالدقهلية بالاشتراك مع الأمن العام، في كشف ملابسات واقعة مقتل ربة منزل، حيث تبين أن سيدة تخلصت منها بعدما اوهمتها بأنها ستقوم بعمل تعويذة لإصلاح علاقتها مع زوجها وأعطتها مشروبا قاتلًا لسرقتها.

تبلغ لمركز شرطة شربين بالدقهلية، من "محمد.ص"، 64 سنة، بائع متجول، وشقيق زوجته "عبد الفتاح.ا"، 62 سنة، مندوب مبيعات، باشتباههما في وفاة زوجة الأول جنائياً والتي توفيت بمسكنها ببندر شربين خلال شهر نوفمبر الماضي، إثر تردد إحدى السيدات عليها بمنزلها واعتقادهما بإعطائها مادة غير معلومة عن طريق الفم.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بالاشتراك مع قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبة الواقعة وتدعى "ميادة.ح"، 33 سنة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة حيث تعرفت على المجني عليها منذ فترة أثناء استقلالها أحد القطارات في طريقها لزيارة ابنتها بكفر الشيخ، وبتاريخ الواقعة توجهت لمنزلها وأبلغتها المجنى عليها بوجود خلافات مع زوجها وأولادها وتتضرر من سوء معاملتهم لها فاستغلت سذاجتها وأقنعتها بأنها على دراية بأعمال الدجل والشعوذة وتستطيع حل تلك الخلافات وتوجهتا سوياً لمحل عطارة وقامتا بشراء "كيس" بداخله مادة لمسحوق بيج اللون يطلق عليه "الترياق" وعقب عودتهما لمنزل المجنى عليها مرة أخرى قامت الأخيرة بإعداد عصير برتقال لهما فقامت بمغافلتها ووضعت كامل محتويات الكيس في كوب عصير المجنى عليها وعقب شربها العصير شعرت بحالة إعياء فقامت بكتم أنفاسها وأودت بحياتها واستولت على هاتفها المحمول ومصوغاتها الذهبية.

أرشدت المتهمة عن الهاتف المحمول، وقررت ببيع المصوغات الذهبية بمحل بمركز كفر سعد بدمياط بمبلغ 19500 جنيه وقامت بإنفاق الاموال في سداد ديونها وقضاء بعض احتياجاتها، كما أرشدت عن صاحب محل المصوغات الذهبية، حيث ضُبط وأرشد عن المصوغات ونفى علمه بأنها من متحصلات الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.