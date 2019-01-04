شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة معلم بالمنيا للتحقيق لمنعه تلاميذ «أولى إبتدائي» من «دخول الحمام» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر محمد محمود عزب وكيل وزارة التعليم في المنيا، إحالة مدرس للشؤون القانونية للتحقيق معه في شكاوي مقدمة من أولياء أمور تلاميذ ابتدائي بقرية شم القلبية بمركز مغاغة، تفيد بأنه يعنفهم ويضربهم ويمنعم من الذهاب لدورات المياه، مما أدى إلى إحجامهم عن الذهاب للمدرسة.
قال مسؤول بتعليم المنيا، إن الشؤون القانونية تجري تحقيقا مع «م. ي» حول الاتهامات المنسوبة إليه بناء على شكاوى أولياء الأمور وفي حالة ثبوت أنه ارتكبها سيتم توقيع العقاب والجزاء اللازم ضده.
وكان عدد من أهالي قرية شم القبلية بمركز مغاغة، شمال محافظة المنيا، تقدموا في وقت سابق بشكاوي للإدارة التعليمية بمغاغة ضد المدرس المذكور، قالوا فيها إنه يعنف ابناءهم ويضربهم ضربًا مبرحًا بالعصاة والخراطيم على أيديهم من الخلف، أثناء انعقاد الحصة الدراسية.
وأضاف أولياء الأمور في شكواهم أن المدرس يضرب تلاميذ الصف الأول الابتدائي، ويمنعهم من دخول دورات المياه، مما يجعلهم يتبولون على أنفسهم داخل الفصل.
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