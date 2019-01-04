أخبار مصر | رياح ورمال وسقوط أمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال عيد الميلاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رياح ورمال وسقوط أمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال عيد الميلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال يومي الأحد والإثنين 6 و 7 يناير الجارى، بالتزامن مع أعياد الميلاد المجيدة، وكشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المنتظر أن تشهد البلاد خلال فترة الاحتفال بأعياد الميلاد، خاصة يومى الأحد والإثنين انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء عن المعدل الطبيعى بقيم تتراوح من 3 – 4 درجات ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، ويكون مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة ويصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد.

وكشف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه سيصاحب ذلك نشاط للرياح الغربية إلى الجنوبية الغربية على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس واضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري تمتد إلى مناطق من القاهرة.

وناشد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين خلال هذه الفترة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط والقيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:

السواحـل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 16 إلى 15 درجة مئوية .

السواحل الشمالية الغريبة من 15 إلى14 درجة مئوية .

محافظات الوجه البحري والقاهرة من 16 إلى 15 درجة مئوية

محافظات شمال الصعيد من 16 إلى 15 درجة مئوية .

محافظات جنوب الصعيد من 20 إلى 19 درجة مئوية .

محافظات جنوب سيناء من 20 إلى 21 درجة مئوية .

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس اليوم الجمعة في مدن ومحافظات مصر