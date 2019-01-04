شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أكاذيب موافقة البرلمان على الإيجار القديم.. مطالب بمعاقبة مروجى الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عادل بدوى، مراقبة صفحات التواصل الاجتماعى التى تبث الشائعات بشكل يومى، ومحاسبة القائمين عليها، وذلك لما يقومون به من دور مشبوه وتنفيذ أجندات خارجية هدفها نشر الفوضى والإحباط بين الشعب المصرى والنيل من نجاح المشروعات القومية.

وأوضح "بدوى"، لـ"الخليج 365"، أن الفترة السابقة شهدت تداول العديد من الشائعات× أبرزها بعض الصفحات المغرضة التى أذاعت كذبًا موافقة البرلمان على قانون الإيجار القديم، فى حين أن هذه الخبر لا أساس له من الصحة على الإطلاق وكل ما فى الأمر أن البرلمان أحال مقترحًا مقدمًا من أحد النواب للجنة النوعية المختصة، وهذا لا يعنى إقراره مطلقًا.

وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة الضرب بيد من حديد على مروجى الشائعات الذين يسعون لنشر الإحباط بين المصريين ويحاربون الدولة والمشروعات القومية التى يتم تنفيذها على أرض الواقع، بالإضافة للإنجازات التى شهدناها فى الفترة السابقة فى العديد من القطاعات ونتائجها أحدثت فارقا كبيرا فى مستوى الخدمة المقدم للمواطنين، متابعًا: يجب التصدى لأولئك المختفين خلف شاشات هواتفهم فى الغرف المغلقة وينشرون الشائعات بغرض إحداث بلبلة فى البلاد.