أخبار مصر | انتظام عمليات صرف المعاشات في يومها الثالث على التوالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتظام عمليات صرف المعاشات في يومها الثالث على التوالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابعت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، انتظام صرف معاشات شهر يناير في يومها الثالث على التوالي، حيث تلقت وزيرة التضامن الاجتماعي تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص؛ لمتابعة عمليات صرف معاشات شهر يناير على مدى ساعات اليوم، والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف المعاشات في يومها الثالث على التوالي.

حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم الثالث من يناير إلى 3 مليون و745 ألف عملية صرف بإجمالي 5 مليار و238 مليون جنيها، حيث سجلت ماكينات الصرافات الآلية مليون و 143 ألف حالة بقيمة مليار و 247 مليون جنيه وتم تسجيل 2 مليون و59 ألف حالة صرف من منافذ صرف البريد قامت بصرف 3 مليار و108 مليون جنيه بينما سجلت منافذ صرف الصندوقين الحكومي والعام والخاص 543 ألف حالة صرف قامت بصرف 883 مليون جنيه.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.

هذا وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد أعلنت في وقت سابق عن صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2019 بدء من الأول من يناير الجاري من جميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها وكذلك مكاتب البريد كما بدأت البنوك منذ أمس الأربعاء 2/1/2019 في صرف جميع المعاشات المستحقة .

كما طالبت وزارة التضامن الاجتماعي أصحاب المعاشات ضرورة اصطحاب البطاقة الشخصية أثناء التوجه لصرف المعاش المستحق لهم، لتحديث بعض البيانات الخاصة بهم.