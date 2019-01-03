شاهد لحظة إنقاذ عامل مزلقان جرجا لطفل من الموت عقب سقوطه أمام قطار بسوهاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن عامل المزلقان الوسطانى بمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج، ويدعى "عم ربيع" من إنقاذ طفل من موت محقق، عقب سقوطه على القضبان، أمام أحد القطارات، أثناء عبوره لحظة مرور القطار. وأكد شهود العيان، أنه أثناء قيام أحد الأشخاص بعبور المزلقان عقب إغلاقه لمرور إحدى القطارات المكيفة، وبرفقته نجله سقط الطفل على القضبان في الجهة التي يمر عليها القطار، وقبل أن يصل إليه القطار انتفض عامل المزلقان، وأنقذ الطفل قبل أن يصبح أشلاء أسفل عجلات القطار.

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