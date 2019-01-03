تضم أسانسيرات.. تسجيل آلاف المقابر اليهودية ضمن قائمة الآثار بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد مهران، رئيس الإدارة المركزية للآثار اليهودية بوزارة الآثار، الانتهاء من تسجيل آلاف المقابر اليهودية في سجلات الوزارة رسميا، والتي استغرقت عامًا تقريبا، موضحا أن عدد المقابر النادرة والفريدة يبلغ حوالي 60 مقبرة، يجرى حمايتها بموجب قانون حماية الآثار رقم 117 من عام 1983.

وقال مهران في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، إن عدد المناطق التي جرى تسجيلها في تعداد الآثار المصرية بالوزارة يبلغ 3 مناطق، في منطقتي الشاطبي 1 و 2 والأزاريطة بوسط الإسكندرية، وتتخطى مساحتها 15 فدانا، لافتا إلى أن المناطق الثلاث تضم آلاف المقابر التاريخية لكنها ليست كلها ذات قيمة أثرية.

وأوضح أن هناك مقابر مسجلة تضم معابد وفلل تنتمي لعائلات يهودية شهيرة مثل يعقوب مانشا، الذي بنا معبدًا في منطقة المنشية، وعائلة سوارس التي سيطرت على اقتصاد مصر خلال في أواخر عهد الخديوي إسماعيل، وعائلات يهودية مشهورة وتضم مقابرهم حوش صغير خاص بها ومتداخل فيه أشجار، لافتا إلى أن المقابر التي سجلت وتسجل يرجع تاريخها حوالي 170 عاما، بالإضافة إلى واحدة من المقابر التي يجب تسجيلها تحتوي على 20.000 شواهد قبور.

وتابع: "جرى تسجيل المقابر ذات القيمة التاريخية والأثرية وتخص شخصيات وحاخامات يهودية بمحافظة الإسكندرية، كما تحمل تركيبات رخامية وكتابات وزخارف، منها مقابر على شكل فلل صغيرة ومعبد صغير يتقدمها لبعض التماثيل لملائكة وملائكة مجنحة وبعض الحيوانات ونافورة مياه، وهناك مقابر تضم أسانسيرات لدخول المتوفى فيها للأسفل لإجراء عمليات الدفن".

وقال إن الدولة خصصت لليهود هذه الأراضي في مناطق الأزاريطة والشاطبي، وما زالت مستمرة حتى اليوم، وتم الاحتفاظ بهذه المقابر حتى الآن وتحمل شواهد تاريخية، ويبلغ مساحة كل منطقة أكثر من 5 أفدنة، وتم اختيار نماذج غير مكررة للاحتفاظ بها بإجمالي 60 مقبرة نادرة وفريدة، وتعد اللجنة المركزية المشكلة تقريرًا عن الآثار الفريدة المرتبطة بالتراث اليهودي.

يذكر أن وزارة الآثار، وافقت على طلب بتخصيص 40 مليون جنيه لإحياء كنيس "إلياهو هانوي" في الإسكندرية التي تعرف باسم "المعبد اليهودي" بعد انهيار جزء من السقف الخاص به.