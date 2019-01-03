مصر | "توفيا بعد 48 ساعة من الزواج".. النيابة تصرح بدفن جثتي "عروسي حلوان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "توفيا بعد 48 ساعة من الزواج".. النيابة تصرح بدفن جثتي "عروسي حلوان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت نيابة حلوان بدفن جثي عروسين بعد عرضهما على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، بعد العثور على جثتيهما داخل شقتهما بعد 48 ساعة من زفافهما.

كشفت تحقيقات النيابة بعد استجواب أقارب العروسين، أنهم عند ذهابهم لتقديم وجبة العشاء لهم، طرقوا باب الشقة ولكن لم يستجيب لهم أحد فقاموا بكسر الباب على الفور وفوجئوا بالعروسين في حالة إغماء وحاولوا إسعافهم ليتبين أنهما فارقا الحياة.

وكما كشفت التحريات الأولية عدم وجود أي كسر في الأبواب، وعدم وجود أي شبهة جنائية، وأثبت تقرير الأدلة الجنائية أن تسريب أسطوانة البوتاجاز نتج عنه اختناق العروسين ما أدى إلى الوفاة.

وكان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغاً من أحد الأهالي، يفيد بالعثور على شاب في العقد الثانى من عمره، وزوجته، داخل مسكنهما بجوار مسجد الشهيد بمنطقة كفر العلو، في منطقة حلوان وتبين أنهم متوفيين.

وعلى الفور انتقل النقيب إيهاب مجدي، إلىي مكان الواقعة وتبين أن الزوجة تدعى "م.خ"، ٢٠ سنة، وزوجها "س.ا" وأنهما تزوجا منذ يومين.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.