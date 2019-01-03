شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 25 قرار غلق وحدات سكنية مخالفة بمدينة 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، تنفيذ 25 قرار غلق بوحدات سكنية مخالفة تم تحويلها من نشاط سكني إلى تجاري بمنطقة أبوالوفا بجنوب الأحياء السكنية، وذلك في إطار جهود جهاز المدينة لمنع تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة أخرى.

وأشار «منيع» إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سبق أن أكد أنه لا تحويل للوحدات السكنية إلى تجارية وإدارية بالمدن الجديدة، مؤكدا أنه يتم التنسيق مع الجهات المختصة، وأجهزة الشرطة، لاتخاذ اللازم ضد هذه الوحدات، وغلقها، تطبيقا للوائح والقوانين.

من جهته، ذكر المهندس خالد سرور، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم أيضاً خلال الحملة الموسعة التي قام بها جهاز المدينة، إزالة الأدوار المخالفة بالمنطقة السياحية الرابعة، بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات والعشوائيات على المحاور.