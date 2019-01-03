شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية»: ضخ 30 ألف طن مكرونة بالمنافذ لسد «عجز الأرز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية اعتزام المديرية ضخ نحو 30 ألف طن مكرونة داخل منافذ توزيع المقررات التموينية على مستوى المحافظة لسد العجز المؤقت في سلعة الأرز وصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية.

وقال «سعد الله» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الخميس، إنه بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بسرعة توفير السلع التموينية للمستفيدين فانه سيتم الدفع بكميات من المكرونة لتعويض النقص الموجود في سلعة الأرز لشهر يناير الجارى لحين ورود الكميات المستوردة من الأرز والتي تعاقدت عليه الوزارة وإنهاء إجراءات توريده خلال شهر فبراير المقبل وذلك بخلاف السلع الأخرى والتى تتعدى ١٠ أصناف على الأقل بينها زيت وسكر وأرز ومكرونة ودقيق وشاى وجبن وصابون تواليت ومنظفات عادية وأتوماتيك .

وأوضح أنه رداً على شكاوى المواطنين الخاصة بأسعار الزيت والسكر، فإنه بالنسبة للزيت يوجد عبوتين الأولي زنة ٨٠٠ جرام بسعر ١٤ جنيه للزجاجة والأخرى زنة واحد لتر بسعر ١٩ جنيه للزجاجة كما أن سعر السكر محدد من قبل الشركة القابضة وطبقاً لقيمة الدعم المقرر من قبل وزارة المالية وغير مرتبط بسعر السوق مشدداً على ضرورة تفعيل الرقابة على البدالين والمجمعات لمتابعة توافر السلع التموينية حرصا على مصلحة المواطنين.

وقال وكيل الوزارة أنه يتم طرح مكرونة بأنواع مختلفة وكميات كبيرة ويتم بيع عبوة مكرونة زنة 500 جرام صافى بـ 3 جنيه وهو أقل من السعر الحر، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح عشرات الأطنان من المكرونة تباعاً وعلى دفعات خلال الشهر الجارى للاستعاضة عن نقص الأرز.