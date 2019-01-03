حدث ليلاً| انخفاض أسعار السيارات.. وبطلة الحضن بالمنصورة: "كنت بحتفل بعيد ميلادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:

شهد ليل أمس وإلى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس العديد من الأحداث الهامة علي الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

"جانب إنساني راقٍ من السيسي".. وزير الأوقاف مشيدًا بمبادرة "حياة كريمة" - فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير حياة كريمة للمواطنين الأكثر احتياجًا خلال عام 2019 هي مبادرة إنسانية بامتياز وتنم عن الجانب الإنساني الراقي في فكر وشخص الرئيس السيسي واهتمامه بالفئات الأكثر احتياجًا.

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وزيرة التضامن: منظمات المجتمع المدني استجابت بسرعة لمبادرة "حياة كريمة"

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، أمس الأربعاء، إنه فور إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لرسالته ودعوته لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بشأن مبادرة "حياة كريمة".

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الطالبة الأزهرية بطلة فيديو الحضن بجامعة المنصورة: "كنت بحتفل بعيد ميلادي"

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو يظهر طالبًا يحضن زميلته في جامعة المنصورة، بعد أن قدّم لها باقة ورد أمام زملائهما بجوار كلية الآداب.

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مصادر: القبض على رئيس حي مصر القديمة متلبسا بالرشوة

قال مصادر بمحافظة القاهرة، أن الأجهزة الرقابية ألقت القبض منذ قليل على رئيس حي مصر القديمة، متلبسا بتقاضي رشوة مالية مقابل تسهيل بعض الإجراءات والتغاضي عن بعض المخالفات.

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بالفيديو| بسبب تصريحاتها في حفل رأس السنة.. تامر أمين يتهم شيرين عبد الوهاب بالإساءة لمصر

شن الإعلامي تامر أمين في برنامجه "اَخر النهار"، هجومًا ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب واصفا إياها بأنها غير قادرة على ضبط لسانها على المسرح أثناء حفلاتها الغنائية، وذلك بعد أن تسببت تصريحاتها المفاجئة بالعديد من المشكلات في الفترة الأخيرة، ومنها عندما أخطأت في حق الفنان عمرو دياب، ومرة أخرى كادت أن تسبب أزمة مع تونس عندما أطلقت عليها "بقدونس"، كذلك أزمة البلهارسيا.

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مستشار وزير المالية: انخفاض حقيقي في أسعار السيارات قريبًا

قال الدكتور مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، إن الفترة القادمة ستشهد انخفاضًا حقيقيًّا في أسعار السيارات الأوروبية وغير الأوروبية بعد توقيع اتفاق الشراكة المصرية- الأوروبية.

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وفاة كاميليا السادات إثر تعرضها لأزمة صحية بمنزلها في المعادي

توفيت كاميليا السادات ابنة الرئيس الراحل أنور السادات عن عمر يناهز 70 عامًا إثر تعرضها لأزمة صحية اليوم في منزلها بالمعادي.

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إغلاق ميناء شرم الشيخ بسبب سوء الأحوال الجوية

أغلقت هيئة موانئ البحر الأحمر، ميناء شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج.

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رئيس الطائفة الإنجيلية: أجهزة الأمن تقوم بدور غير مسبوق لتأمين مصر - فيديو

قال القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، إننا سنحتفل يوم الجمعة 4 يناير الساعة 2 ظهرًا بالكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد، مجددًا الدعوة لكبار المسؤولين وقيادات المجتمع المدني والقيادات الإسلامية والمسيحية.

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البابا تواضروس يستقبل أعضاء هيئة الانتخابات للتهنئة بعيد الميلاد

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الأربعاء، المستشار لاشين إبراهيم محمد سليمان لاشين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يرافقه أعضاء مجلس إدارة الهيئة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

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السعودية ترد على اتهامات تجنيد أطفال سودانيين للحرب في اليمن

رد مدير المكتب الإعلامي بسفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، سعود كابلي، على تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية زعمت فيه تجنيد التحالف العربي بقيادة السعودية لأطفال من السودان للمشاركة في الحرب ضد الحوثيين في اليمن.

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ترامب: لم نحدد موعدًا للخروج من سوريا.. ونريد حماية الأكراد

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لم يحدد موعدًا لانسحاب قوات بلاده من سوريا، مشددًا على أن الولايات المتحدة تريد حماية الأكراد حتى بعد الانسحاب، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

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سوريا: انسحاب 400 مقاتل كردي من منبج

أعلنت وزارة الدفاع السورية انسحاب ما يقارب 400 مقاتل كردي من منطقة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي إلى الشاطئ الشرقي لنهر الفرات؛ تنفيذًا لاتفاق إعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق شمالي البلاد.

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"اشتباه في دعم الإرهاب".. قانون أمريكي يراقب "الجزيرة" الإنجليزية

ذكرت صحيفة "ذا ديلي بيست" الأمريكية، أن قانونا سنّه الكونجرس لمطالبة وسائل الإعلام الروسية العاملة في الولايات المتحدة بالإفصاح المالي، سيمتد ليستهدف أيضًا الضغط على قنوات قطرية، أبرزها الجزيرة بفرض المزيد من الشفافية عن عملها، خاصة بعد اتهامات بدعم تنظيمات إرهابية.

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القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي يحذر رجاله: الصين ثم الصين ثم الصين

كشف مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية، الأربعاء، أن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان طالب قادة مدنيين بالجيش بالتركيز على "الصين ثم الصين ثم الصين"، وذلك على الرغم من تركيز واشنطن على مواجهات أخرى في سوريا وأفغانستان.

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العراق: سندعم عودة سوريا إلى الجامعة العربية

كشف وزير الخارجيـة العراقى محمد علي الحكيم ، أن نظيره الأمريكي مايك بومبيو، ورئيس دولة مهمة / لم يسمّها / ، ووزيري خارجية فرنسا وإيران، سيزورون العراق خلال الشهر الحالي.

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دعوة إلى إضراب عام في لبنان للمطالبة بتشكيل الحكومة

دعا الاتحاد العمالي العام في لبنان أمس الأربعاء، إلى الإضراب يوم الجمعة المقبل للمطالبة بتشكيل حكومة في لبنان.

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