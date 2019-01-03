شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر موعد لسحب ملف التقديم لوظيفة معاون نيابة دفعة 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الراغبون فى التقدم لوظيفة معاون نيابة دفعة 2018 سحب الملفات الخاصة بالوظيفة من دار القضاء العالى بوسط القاهرة، والذى بدأ منذ أول أمس الثلاثاء الأول من يناير.

ويعتبر الخميس 10 يناير الجارى أخر موعد لسحب ملف التقدم على الوظيفة.

ويبدأ تقديم الملفات بعد استيفائها لشغل الوظيفة فى 26 يناير، ويستمر حتى 7 فبراير المقبل بدار القضاء العالى، وأتاحت النيابة العامة للمتقدمين تسجيل بياناتهم إلكترونيًا على موقعها على الإنترنت.

كانت النيابة العامة أعلنت عن قبول طلبات التعيين فى وظيفة معاون نيابة من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2018 بتقدير تراكمى "جيد"، وطبقًا للشروط والمواعيد المبينة بلوحة الإعلانات بدار القضاء العالى ونيابات الاستئناف والنيابات الكلية.