شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الزقازيق تحتل مركزا متميزا عالميا وفقا لتصنيف شنغهاى للموضوعات 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتلت جامعة الزقازيق مركزا متميزا عالميا بتصنيف شنغهاي للموضوعات 2018، حيث صنفت الجامعة في الترتيب بين 151 و200 في مجال العلوم الطبية والبيطرية، وحققت ترتيبا متميزاً بين الجامعات الكبري على مستوى العالم. كما صنفت كلية الصيدلة أيضا في الترتيب بين 401 و500، وذلك ضمن أفضل 500 على مستوي العالم .

وصرح الدكتور خالد عبدالباري، رئيس الجامعة أن نتيجة التصنيف تعد فخراً وإنجازاً كبيراً يضاف إلى كليتي الطب البيطري والصيدلة ويعكس جهود كافة الكوادر الإدارية والأكاديمية وحرصهم على تطوير العملية التعليمية والبحثية في ضوء اهتمام الجامعة بتطوير استراتيجية البحث العلمى والنشر الدولى وكذلك الاهتمام بمكانة الجامعة محليا وإقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن الجامعة تشهد حاليًا مرحلة تطويرية في وظيفتها البحثية والتعليمية وفي خدمة المجتمع.

وأوضحت الدكتورة مرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن إدراج جامعة الزقازيق كإحدي الجامعات المصرية في تصنيف شنغهاى العالمى يقوم على خمسة معايير رئيسة هي معيار«PUB»: والذى يتطلب نشر حد أدنى من الأبحاث المنشورة في المجلات المفهرسة عالمياً خلال الفترة 2012-2016 ويختلف عددها وفقاً للتخصصات المختلفة، والتي يصل عددها إلى 54 تخصص دقيق، ويتم جمع بياناتهم من Web of Science، Incites تأثير الاقتباس الموحد «CNCI». والمعيار الثاني وهو نسبة الاستشهاد للأبحاث المنشورة في تخصص أكاديمي خلال الفترة 2012-2016 إلى متوسط الاستشهادات من الأبحاث في نفس الفئة.

والمعيار الثالث وهو التعاون الدولي (IC): وهو عدد الأبحاث المشترك فيها دولتان مختلفتان على الأقل في عناوين المؤلفين مقسومًا على العدد الإجمالي للأبحاث في موضوع التخصص الأكاديمي للجامعة خلال الفترة 2012-2016

«TOP»: والمعيار الرابع يتمثل في عدد الأبحاث المنشورة في أهم المجلات في موضوع التخصص الأكاديمي لجامعة خلال الفترة 2012-2016 ثم المعيار الخامس وهو «AWARD» وتشير إلى العدد الإجمالي للأساتذة بالجامعة (الذين يعملون كامل الوقت بالجامعة وقت الفوز بالجائزة) الحاصلين على جائزة مهمة في موضوع أكاديمي منذ عام 1981م.