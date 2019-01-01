أخبار مصر | "التنبؤ بالفيضان" يفجر مفاجأة.. هذا ما سيحدث في مصر الأيام المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التنبؤ بالفيضان" يفجر مفاجأة.. هذا ما سيحدث في مصر الأيام المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل، التابع لوزارة الموارد المائية والري، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية اليوم الثلاثاء.

ونشر المركز خرائط التنبؤ بالأمطار على أنحاء الجمهورية خلال الفترة من اليوم 1 يناير حتى الخميس 3 يناير 2019، مشيرا إلى أن خرائط الغد الأربعاء 2 يناير 2019، تتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، كما توقعت خرائط الخميس 3 يناير 2019، سقوط أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشمالية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الأربعاء، أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لتصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس ببرودة الطقس واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

والطقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد ويكون مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا كما يتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء بالقاهرة، فالعظمى هي 18 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى درجة 17 والصغرى 08 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات.