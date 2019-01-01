شكرا لقرائتكم خبر عن «عاشور» لـ«وفد محامين الإسكندرية»: قيمة المحامي تضاعفت عقب قرارات التنقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل سامح عاشور، نقيب المحامين، وفدا من محامين الإسكندرية، تجاوز الـ50 محاميا، الثلاثاء، بحضور سيد نايف، عضو مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجلس فرعية غرب الإسكندرية محمد متولي، ورزق الهواري، وخلف شعيب.

وقدم المحامون تهنئتهم للنقيب العام بمناسبة العام الجديد، مؤكدين حضورهم بجلسة قضية التعليم المفتوح يوم 15 يناير الجاري بكثافة، وأن المعركة تخص وتهم كافة المحامين، لبناء النقابة من جديد، وذلك عقب القرارات الثورية لمجلس النقابة العامة برئاسة «عاشور»، خاصة فيما يتعلق بتنقية الجداول من غير المشتغلين ورفض قيد خريجي التعليم المفتوح بجداول النقابة.

وقال أحد المحامين المشاركين: «نحن لن نشارك بالقضية للدفاع عن سامح عاشور، فهو محامٍ قدير وكفيل بالدفاع عن نفسه، ولكن نشارك للدفاع عن قيمة المهنة ونقابتنا، ورمز المحاماة المتمثل في منصب النقيب العام». وشكر «عاشور» كافة المحامين الحضور على موقفهم المشرف، مشيرا إلى أن قوة النقابة في أعضائها المحامين الممارسين للمهنة المدافعين على رسالة المحاماة وقيمتها.

وشدد «عاشور» على ضرورة الالتزام الكامل بالاحترام وقيمة وسلوك المحامين، مؤكدا: «ستعبر النقابة تلك المحنة على خير، وأن قيمة المحامي تضاعفت عقب قرارات التنقية واقتصار جداول النقابة على المحامين المشتغلين فقط»، مشيرا إلى أن «أكاديمية المحاماة من أهم ما تضمنته تعديلات قانون المحاماة وسيكون الحصول على دبلومة منها، أو تحضير ماجستير على الأقل بإحدى الجامعات المصرية شرطا للقيد بالجدول العام للنقابة».