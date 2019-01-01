شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة لعمال «غزل كفر الدوار» للمطالبة بصرف الرواتب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المئات من عمال شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، الثلاثاء، وقفة للمطالبة بصرف الرواتب عن شهر ديسمبر.

وكان عدد من عمال مصنع غزل 2 توجهوا إلى مبنى الإدارة ونظموا وقفة احتجاجية أمام المبنى للمطالبة بصرف الرواتب، والتى كان يتم صرفها يوم 28 من كل شهر، وطالبوا بصرف شهرين مكافأة التي تعرف باسم مكافأة الميزانية، والتى يتم صرفها كل عام.

وتوجه الدكتور عادل عبيد، رئيس مجلس إدارة الشركة، للعمال المحتشدين أمام مبنى الإدارة العامة، وأكد أن «المرتب سيتم صرفه، الأربعاء، لأن البنوك لا تعمل اليوم، أما بالنسبة للمكافأة فيتم صرفها بعد اعتماد الميزانية من الشركة القابضة للغزل والنسيج كما هو متبع كل عام». وانتظم العمل في الشركة عقب الوقفة الاحتجاجية.