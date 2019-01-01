شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل «مذبحة البرج رقم 4» بكفر الشيخ .. الطبيب يعترف (القصة كاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الاثنين 31 ديسمبر، داخل حي سخا، التابِع لقسم أول كفر الشيخ، كان الجميع يستعد لقضاء ليلة رأس سنة سعيدة، تزينّت المنازل والمقاهي البسيطة بزينة أعياد الميلاد، فيما عدا أسرة وحيدة، داخل البرج رقم (4) في الحي نفسه، إذ عُثر على جثة الطبيبة منى فتحي السجيني، 30 سنة، ونجلتها ليلى 4 سنوات، وعبدالله 10 سنوات، وعُمر 7 سنوات، مذبوحين في حجرة كل منهما، الدماء تُغطي الأرضية والجُدران، دون أسباب واضحة أو خصومات تُفسّر الجريمة البشعة التي حدثت للأسرة الصغيرة.

تقول الرواية الرسمية الأولى، حسبْ أقوال الزوج، إنه الزوج، طبيب بشري، عثر على زوجته وأطفاله الثلاثه مذبوحين أثناء دخوله شقته، ثم انتقل على الفور اللواء فريد مصطفي، مدير أمن كفرالشيخ واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي والعميد عبدالفتاح المنشاوي، رئيس الشعبة وقيادات مديرية الأمن وقسم الشرطة ورجال المباحث، وتم عمل كردون أمني حول منطقة الحادث وجاري تكثيف الجهود أملا في التوصل لمرتكب الجريمه وأسبابها.

غلّف الغموض تلك الجريمة البشعة، انتشرت القصة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما نعت «اجتماعيات الأطباء» رحيل الطبيبة الشابة، عبّر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»: «ببالغ الحزن وعظيم الأسى والغضب، تنعي اجتماعيات الأطباء، الطبيبة منى محمد فتحي السجيني، وأطفالها الثلاثة الذين اغتالتهم أيادي اثمة مجرمة في واقعة بشعة داخل مسكنهم بكفر الشيخ اليوم الاثنين 31 ديسمبر، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم الزوج الطبيب أحمد عبدالله، وأهلهم الصبر، ونطالب الجهات الأمنية بسرعة ضبط الجناة لتقديمهم لمحاكمة عاجلة لنيل القصاص».

ظلّت الدماء تُطلخ منزل الزوجية، مع استمرار تحقيقات النيابة، فلم يعثر مدير الأمن ومدير المباحث وضباط البحث الجنائي على أي أدلة جنائية، وبمعاينة الشقة لم يتم العثور على أي كسر في أبوابها أو النوافذ التي تطل على الشوارع أو منافذ المناور، إذ بدأت شكوك الضباط تحوم حول الزوج لكون الشقة ليس بها أي آثار عنف، وبتضييق الخناق حول الزوج، انهار أمام مدير الأمن وضباط المباحث واعترف بجريمته معللا ذلك بوجود خلافات بينه وبين زوجته، مما جعله يفقد عقله ويتجرد من إنسانيته ويتخلص من زوجته وأولاده في ليلة رأس السنة.

تم القبض على الزوج الذي قام بتمثيل الحادث فجرًا، وتمت إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.