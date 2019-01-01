شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية ترقي اسم الشهيد علاء الدين السماديسى لرتبة مقدم ( نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافقت وزارة الداخلية على ترقية اسم الشهيد الرائد علاء الدين أحمد محمود السماديسى الضباط بالإدارة العامة للمرور سابقاً إلى رتبة المقدم اعتبارً من اغسطس 2018. ونشر القرار بعدد الوقائع المصرية الصادر صباح اليوم

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية ترقي اسم الشهيد علاء الدين السماديسى لرتبة مقدم ( نص القرار) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.