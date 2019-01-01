أخبار مصر | الأرصاد الجوية عن أول أيام السنة الجديدة: حالة الطقس تصل لـ"2 درجة" في هذه المحافظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد الجوية عن أول أيام السنة الجديدة: حالة الطقس تصل لـ"2 درجة" في هذه المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بالتزامن مع اللحظات الأولى من السنة الجديدة 2019، تقدم "الخليج 365" خدمة لقرائها بنشر درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يتكون في أول أيام السنة الجديدة 2019، الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وتتكون الشبورة المائية صباحًا والشوائب العالقة نهارًا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وعلى غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفي أول أيام السنة الجديدة، يتوقع خبراء الأرصاد أن بالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في أول أيام السنة الجديدة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 11 18

شبين الكوم 11 18

طنطا 11 17

دمنهور 10 17

الإسكندرية 09 18

بلطيم 10 19

مطروح 10 17

السلوم 08 16

سيوة 07 18

بورسعيد 11 19

دمياط 12 19

الزقازيق 10 19

الإسماعلية 07 19

السويس 11 19

العريش 08 19

رفح 09 18

رأس سدر 08 19

نخل 02 17

نويبع 14 20

طابا 08 18

كاترين 01 12

الطور 10 21

شرم الشيخ 14 22

الغردقة 12 23

مرسى علم 12 22

الفيوم 09 18

بني سويف 08 18

المنيا 06 18

أسيوط 07 18

سوهاج 07 19

قنا 07 20

الأقصر 06 21

أسوان 08 22

أبوسمبل 09 21

الوادي الجديد 05 20

شلاتين 14 26

أبو رماد 15 25

رأس حدربة 16 23

حلايب 16 23