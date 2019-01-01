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شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الجديدة تحتفل برأس السنة 2019 (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
احتشد المحتفلون برأس السنة الجديدة 2019 في مدينة القاهرة الجديدة، وأطلقوا العديد من الألعاب النارية مع اللحظات الأولى من 2019.
كان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعلن وجود غرف عمليات تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في ديوان عام المحافظة لمتابعة الاحتفالات وتقديم الدعم لقوات الأمن.
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