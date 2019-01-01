شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 1/1/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الثلاثاء ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وتتكون الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وعلى غرب البحر المتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

والنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، و بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: ترتفع درجات الحرارة بالمقارنة مع الأيام السابقة، إلا أن درجات الحرارة الملموسة تُسجل قيماً مُنخفضة، و يكون الطقس بارداً بوجهٍ عام في أغلب المناطق، مع ظهور بعض السحب المُتوسطة والعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، و تزيد من الإحساس بالبرودة بشكل لافت.

في خليج العقبة، الرياح: جنوبية مُعتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية

ليلاً: تخف سرعة الرياح و يكون الطقس بارداً بوجهٍ عام في مُختلف المناطق، و شديد البرودة في مناطق البادية و جبال الشراه، و لا يُستبعد تشكل الصقيع في في بعض من تلك المناطق، والرياح تكون خفيفة مُتغيرة الإتجاه.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على السواحل الجنوبية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.