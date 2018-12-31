شكرا لقرائتكم خبر عن زوج يعثر على زوجته وأطفاله الثلاثة مذبوحين داخل منزله بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة سخا التابعة لمدينة كفر الشيخ واقعة ذبح 4 أشخاص من أسرة واحدة "الأم و3 من أبنائها بوحدة سكنية، في ظروف غامضة، وانتقلت قيادات المباحث الجنائية لموقع الحادث برئاسة اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى.
وعثر الزوج على الأم والأبناء مذبوحين أثناء دخوله الوحدة السكنية، حيث وجد زوجته وأحد أطفاله مذبوحين فى الصالة، وطفليه الآخرين مذبوحين كل منهما فى غرفة.
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