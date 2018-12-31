أخبار مصر | عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارات جمهورية مهمة للرئيس السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارات جمهورية مهمة للرئيس السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 604 لسنة 2018، بتعيين كل من محمد شعبان عبد الفتاح مرعى، ومحمد عبد العزيز محمد براية، نائبين لرئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس لمدة عام، وذلك بدلاً من محفوظ مرزوق وعبد القادر درويش.

كما أصدر الرئيس، القانون رقم 184 لسنة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب مؤخراً، حيث يهدف القانون إلى الحفاظ على الملكية ووجود بيئة عقارية قانونية صحيحة وجاء مشروع القانون ليواكب المرحلة الاقتصادية التى تمر بها لبلاد ورغبة فى زيادة رؤوس الأموال وتسهيلا على المواطنين والمستثمرين، ويسهل القانون إجراءات شهر قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بأن يكون ذلك بطريق الإيداع.

كما يهدف لجذب رؤوس الأموال والاستثمار نظرا لما يقوم به من صيانة الملكية وتأصيلها حيث أن طريقة التسجيل فى الشهر العقارى عن طريق الإيداع عملية منظمة تستوثق منها الجهات المعنية وتجعلها طريقة حاسمة لإثبات الملكية وتجنب النزاعات.