أخبار مصر | وفد من مديرية أمن القاهرة يُعزي رئيس "القضاء الأعلى" في وفاة زوجته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد من مديرية أمن القاهرة يُعزي رئيس "القضاء الأعلى" في وفاة زوجته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل المستشار مجدي أبو العلا، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى وفد من مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء هاني جرجس نائب مدير أمن القاهرة واللواء خالد العزب مساعد مدير أمن القاهرة والعميد حسن عبدالغفار قائد حرس محكمة دار القضاء العالي وعدد من الضباط بالمحكمة والمديرية، حيث قدموا خالص العزاء لرئيس "القضاء الأعلى" في وفاة زوجته.

وكانت زوجة المستشار مجدي أبو العلا، قد توفيت قبل أيام، وأقيمت مراسم العزاء بمحافظة المنيا مسقط رأس رئيس مجلس القضاء الأعلى.