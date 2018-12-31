شكرا لقرائتكم خبر عن مدته 30 ثانية.. «الزلازل» توضح تفاصيل الهزة الأرضية بالقاهرة والجيزة ومحافظات الدلتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد بدوي، رئيس الشبكة القومية للزلازل،، إن سكان القاهرة والجيزة وبعض محافظات الدلتا، شعروا بزلزال قوته 4 ريختر.

وأضاف «بدوي» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن الزلزال حدث في تمام الساعة 11 و35 دقيقة صباح اليوم، واستمر لمدة 30 ثانية.

ولفت «بدوي» إلى أن مركز الزلزال شمال غرب القطامية بـ 11 كيلو، مؤكداً أن الهزة الأرضية لم ينتج عنها أي خسائر.