أخبار مصر | عاجل.. سكان القاهرة والجيزة يشعرون بهزة أرضية بسيطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سكان القاهرة والجيزة يشعرون بهزة أرضية بسيطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شعر عدد من سكان محافظتي القاهرة والجيزة، بهزة أرضية بسيطة منذ قليل، وقال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن هزة أرضية بسيطة ضربت عدد من المناطق بالقاهرة والجيزة. هذا ولم تصدر أي جهة رسمية بيانا في هذا الشأن حتى كتابة هذا الخبر.

زلزال بقوة 7.1 ريختر يضرب جزر تالود بوسط إندونيسيا ضرب زلزال قوي بلغت شدته 1ر7 درجة بمقياس ريختر بعمق 69 كيلومترا تحت سطح البحر جزر تالود فى إقليم سولاويسى الإندونيسي السبت. ونقلت وكالة أنباء "انتارا" الإندونيسية، الأحد، عن رئيس قسم العلاقات العامة وعلم المناخ والجيوفيزياء توفان ماولانا، قوله :" نعم، كان هناك زلزال قوي في جزر تالود، ويقع مركز الزلزال عند خط عرض 5.85 درجة شمالا وخط طول 126.81 درجة شرقا على بعد حوالى 201 كيلومتر شمال شرق جزر تالود." وأضاف أن الهيئة تنتظر المزيد من المعلومات فيما يتعلق بما إذا كان الزلزال من المحتمل أن يؤدى إلى تسونامى أم لا.

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