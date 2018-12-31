عاجل .. زلزال يضرب القاهرة وسكان مدينة الشروق يشعرون بهزة أرضية قوية

ضرب زلزال زلزال مدينة القاهرة وسكان مدينة الشروق يشعرون بهزة أرضية قوية



وكان قد شعر عدد من سكان محافظتي القاهرة والجيزة، بهزة أرضية بسيطة منذ قليل، وقال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن هزة أرضية بسيطة ضربت عدد من المناطق بالقاهرة والجيزة.

كما تداول عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، أنباء عن حدوث هزة أرضية ضربت منطقة الشروف والتجمع والقاهرة الجديدة.

وقال حساب يدعى "إكرام سليم" على موقع التغريديات القصيرة "تويتر": "زلزال بالقاهرة أيقظنى من النوم.. اللهم ألطف بنا لطفا يليق بمقامك يا رب".

وأضاف حساب آخر: "زلزال خد النوم وراح الحمدلله.. دمه تقيل".. وتابع حساب يدعى "منعم": "زلزال فى التجمع وعليا امتحان خرسانة ده فال وحش".