أخبار مصر | خبر سار لأصحاب المعاشات بمناسبة السنة الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار لأصحاب المعاشات بمناسبة السنة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تصرف وزارة التضامن الاجتماعي، جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2019، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء أول يناير بدلاً من 10 من نفس الشهر، بمناسبة أعياد الميلاد، حيث سيتم الصرف من خلال جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وجميع مكاتب البريد اعتبارًا غدًا على أن يتم الصرف من خلال البنوك في أول يوم عمل لهم وهو 2 يناير.
وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي قد أكدت أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذًا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين.
وزيرة التضامن: الدولة مستمرة في جهودها لرعاية "ذوي الإعاقة"
قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها حصلت على الثانوية العامة من مصر ولكنها أكملت دراستها فى الولايات المتحدة الأمريكية، وانها قد اختارت دراسة العلوم الإنسانية وهى عبارة عن خليط ما بين العلوم الاجتماعية والاقتصادية والآداب والتاريخ، وكما انها قامت بعمل دراسات متعلقة بالإدارة؛ لأن هذا يساعد كثير فى عمل وتأسيس المشروعات الغيرة.
وأضافت "ولى" من خلال لقاء خاص مع برنامج"8 الصبح" على قناة dmc أن الأداء الأبطال من ذوى الإعاقة فى احتفالية "قادرون باختلاف" التي نظمها أمس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، والذى حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان مبهرا ومشرفا، حيث كان نجوم الاحتفالية من ذوى الإعاقة لديهم ثقة عالية بالنفس وكان لهم طلة جميلة على المسرح، وذلك فى جميع الفقرات الذى قاموا بتقديمها، وهذا ليس راى فقط بل راى جميع الحاضرين لهذة الاحتفالية.
كما أكدت أن جهود الدولة كثيرة جدا "لذوى القدرات الخاصة" والذى تم تقديمها على مدار عام 2018 ، كما أن هناك وزارات كثيرة كان لها جهود مثمرة فى هذا الموضوع، ولكن مع الأسف ضيف الوقت فى احتفالية الأمس لم يساعد فى إلقاء مزيد من الضوء على مجهودهم مثل وزارات الثقافة والإنتاج الحربي والتموين، والصحة والتعليم ، والتعليم العالى.
وتابعت "والى" وهناك أيضا وزارة الإسكان الذى خصصت 5% من الشقق لذوى الإعاقة، وزارة الآثار الذى فتحت المتاحف مجانا لهم، وزارة السياحة الذى قامت بعمل كورسات تدريب للمرشدين من ذوى الإعاقة بلغة الإشارة.
هذا بالإضافة إلى مجهودات الكثير من الجمعيات المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني الذى كانت لهم إسهاماتهم أيضا، وجهدهم كان كثير ومقدر جدا من الدولة، وأخيرا كان هناك التتويج الحقيقي وهو إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي للائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة، وهو أخذ جهد كبير من النواب ووزارة التضامن الاجتماعي مؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى حتى يرى النور.
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