أخبار مصر | خبر سار لأصحاب المعاشات بمناسبة السنة الجديدة

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تصرف وزارة التضامن الاجتماعي، جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2019، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء أول يناير بدلاً من 10 من نفس الشهر، بمناسبة أعياد الميلاد، حيث سيتم الصرف من خلال جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وجميع مكاتب البريد اعتبارًا غدًا على أن يتم الصرف من خلال البنوك في أول يوم عمل لهم وهو 2 يناير.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي قد أكدت أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذًا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين.

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