أخبار مصر | كارثة تهدد سكان القاهرة الجديدة.. والأهالي يناشدون المسؤولين بالتدخل (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارثة تهدد سكان القاهرة الجديدة.. والأهالي يناشدون المسؤولين بالتدخل (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض أحد خطوط المياه الرئيسية، بمدينة القاهرة الجديدة، وبالتحديد في محيط شارع التسعين بالتجمع الخامس، لكسر مفاجئ مساء أمس، ما أصاب سكان المنطقة بالذعر والخوف من انقطاع المياه خلال الأيام المقبلة لفترات طويلة.

وعلى الفور أبلغ المواطنين طوارئ جهاز مدينة القاهرة الجديدة، مطالبين المهندس عادل النجار رئيس المدينة بسرعة تحرك إدارة المرافق لحل المشكلة، وأوضحت المصادر أن إجمالي حجم مواسير الصرف الصحى داخل مدينة القاهرة الجديدة لا يتجاوز الـ١٨٠ ألف متر مكعب، لافتة إلى أن السبب في تكرار حدوث الهبوط وتكرار انفجار خطوط المياه والصرف يرجع لعيوب في التصميم، وتنوع مواسير الصرف تارة مواسير من نوع GRB، وأنواع أخرى من المواسير والتي تم تركيبها بدون دراسة جيدة، تستوعب العدد الكبير في النسبة السكانية.

"القاهرة الجديدة" تواصل إزالة مخالفات البناء والإشغالات

صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم تنفيذ قرار إزالة لغرف السطح المخالفة بالفيلا 300 بحى النرجس بالتجمع الخامس، وكذا إزالة الحوائط المخالفة ببدروم الفيلا 85 بالحى الثانى، بالمنطقة الأولى، وإزالة المخالفة البنائية بالقطعة 155، والقطعة 164، غرب أرابيلا بالتجمع الثالث، وذلك تحت إشراف نائب رئيس الجهاز، بتأمين من قسم شرطة التعمير.

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، نائب رئيس الجهاز، مواصلة الحملات لإزالة جميع المخالفات والإشغالات، تنفيذاً للقانون، حفاظاً على المظهر الجمالى للمدينة، ومنعاً لظهور أى عشوائيات بها.