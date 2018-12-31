شكرا لقرائتكم خبر عن نجل صاحب محمصة الإسكندرية يؤكد إعدام عادل "عسلية" المتهم بقتل والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر طونى يوسف نجل صاحب محمصة الإسكندرية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن إدارة سجن برج العرب نفذت حكم الإعدام على المتهم بقتل والده.

ومن جانبه كشف نجل المجنى عليه، لليوم السابع، أن أسرة المتهم بقتل والده، استلموا جثته من مشرحة كوم الدكة عقب تنفيذ حكم الإعدام، مشيرا إلى أنه يتوجه بالشكر للقضاء المصرى والشرطة المصرية، على سرعة تنفيذ القصاص لوالده بعد عامين فقط من وقوع الحادث الذى وقع يوم رأس السنة وتزامن مع يوم تنفيذ حكم الإعدام فى قاتل والده.

ولم يصدر بيان رسمى من وزارة الداخلية حتى الآن عن تنفيذ حكم الإعدام على المتهم بقتل صاحب محمصة الإسكندرية.

كانت محكمة النقض، قضت فى إبريل الماضى، برفض الطعن المقدم من المتهم عادل عبد النور وشهرته "عسلية"، على الحكم الصادر ضده بالإعدام، لاتهامه بقتل المجنى عليه يوسف لمعي صاحب محمصة "رويا" بالإسكندرية، وتأييد حكم الإعدام ضده.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدى نوارة، وبإجماع الآراء عاقبت "عسلية" بالإعدام شنقا، بتهمة ذبح صاحب المحمصة، وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وترجع أحداث القضية إلى يناير الماضى، عندما ذبح المتهم عادل عبد النور وشهرته "عسلية"، يوسف لمعى صاحب محمصة فى منطقة خالد بن الوليد شرق الإسكندرية، اعتراضًا على بيعه الخمور، حيث ترصد له وانتظره داخل مقهى مجاور للمحمصة، وعند جلوسه، ذبحه من الخلف "مرتين"، وسجلت كاميرات المحل تفاصيل الواقعة، وألقت قوة أمنية القبض عليه مختبئًا فى منزل مهجور بمنطقة الرمل.