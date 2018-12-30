شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار إضافة كليتى "الحاسبات" والفنون التطبيقية لجامعة طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بإضافة كليتى الحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية لجامعة طنطا. وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإضافة كلية العلاج الطبيعى لجامعة بنها.

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