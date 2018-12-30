شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة الغلاء.. الداخلية تفتتح هايبر بالمعادى لتوفير الغذاء والملابس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت وزارة الداخلية هايبر الأخاء بمنطقة المعادى (بالقاهرة) بواقع (5) محلات بإجمالى مساحة (300م) تقريبًا، يعرض به جميع السلع الغذائية الجافة واللحوم والدواجن والأسماك بأنواعها والخضروات والفاكهة بالإضافة إلى الملابس والأدوات المنزلية بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق.

وشهد الافتتاح إقبالاً وإستحسانًا من المواطنين، الذين أبدوا ثقتهم فى المنتجات التى يتم عرضها بمنافذ آمان من حيث الجودة والأسعار.

جاء ذلك في إطار مواصلة الدور الذى تقوم به وزارة الداخلية على الصعيدين الأمنى لضبط الجريمة، والمجتمعى لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والذى يرتكز فى أحد محاوره على منظومة آمان لتوفير السلع الغذائية بالجودة والأسعار المناسبة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية بمواصلة التوسع والتطوير المستهدف للمنظومة فى سياق خطة الإنتشار الموضوعة بجميع محافظات الجمهورية.