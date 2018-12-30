شكرا لقرائتكم خبر عن علاء الدين رمضان نائبًا لرئيس جامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا الأحد، بتعيين الدكتور علاء الدين رمضان مصطفى عميد كلية العلوم في جامعة الإسكندرية نائبا لرئيس جامعة الإسكندرية لشؤون خدمة المجتمع والبيئة خلفاً للدكتور عبدالعزيز قنصوة الذي تولى منصب محافظ الإسكندرية.

وقال الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون التعليم والطلاب – لـ«المصرى اليوم»- ان قرار التعيين جاء بعد ترشيح الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة للدكتور علاء الدين رمضان مشيرا إلى انه فور تولي عبدالعزيز قنصوة منصب المحافظ تولي هو نيابة خدمة المجتمع والبيئة إلى جانب نيابة التعليم والطلاب لحين تعيين الدكتور علاء رمضان.

وأوضح «جابر» أنه من المقرر أن يتسلم الدكتور علاء رمضان مهام منصبه الجديد الأحد لافتاً إلى انه سيتولي اقدم الوكلاء بكلية العلوم مهام العميد لحين تعيين عميد جديد لها كما هو متبع في مثل هذة الحالات.