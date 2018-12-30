أخبار مصر | عاجل.. القوات المسلحة المصرية تحذر الشعب من هذا الأمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. القوات المسلحة المصرية تحذر الشعب من هذا الأمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية، بيانا مهمًا أمس، حذر فيه المواطنين من أعمال النصب.
وقال المتحدث في البيان، الذي نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تهيب القوات المسلحة بكافة المواطنين عدم التعامل مع أي أفراد أو شركات تسويق عقاري تقوم بتحرير خطابات إسكان للمشاريع التابعة لصندوق إسكان القوات المسلحة سواء ( تخصيص - تنازل )، منعا لوقوعهم ضحايا أعمال نصب، حيث تم ضبط تشكيل عصابي يتزعمه بعض المدنيين تخصص في تلك الأعمال مقابل مبالغ مالية كبيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".
وأوضح أن القوات المسلحة، تؤكد أنه لم يتم إسناد أعمال التسويق العقاري للوحدات السكنية المملوكة لها لأي أفراد أو شركات تسويق عقاري، وأن التعامل بخصوص تلك الوحدات يتم فقط من خلال صندوق إسكان القوات المسلحة.
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