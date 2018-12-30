أخبار مصر | حالة الطقس اليوم الأحد 30/12/2018 في مصر والدول العربية

نقدم توقعات حالة الطقس فى مصر وبعض الدول العربية، اليوم الأحد، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ، و تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال سيناء والوجه البحرى ، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد ، والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بالقاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة ، والإسكندرية العظمى درجة 16 والصغرى 12 درجة ، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة ، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجة ، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجة ، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة.

الطقس فى الأردن

نهاراً:

تبقى درجات الحرارة أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 4-6 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً و غالباً غائم في عموم المناطق، وتبقى الفرصة مُهيأة لهُطول زخات من الأمطار في أجزاء من شمال ووسط المملكة، والتي تكون غزيرة أحياناً في المنطقة الشمالية، كما و يتشكل الضباب على فترات فوق المُرتفعات الجبلية العالية، الرياح تكون غربية معتدلة السرعة.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية مُعتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

تندفع إلى شرق البحر الأبيض المُتوسط بما فيها الأردن كتلة هوائية باردة وتيارات هوائية رطبة.

ليلاً:

يكون الطقس بارداً في أغلب المناطق و شديد البرودة في المُرتفعات الجبلية العالية الجنوبية والبادية الجنوبية، مع تشكل للضباب على فترات، ويستمر هطول زخات متفرقة من الأمطار في شمال المملكة، ويُتوقع تشكُل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية ومناطق البادية الجنوبية، الرياح تكون جنوبية غربية مُعتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون غزيرة أحيانا فوق المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.