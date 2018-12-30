شكرا لقرائتكم خبر عن شباب المرج يدشنون حملة لتجميل الحى ويبدأون بتطوير مدخل مؤسسة الزكاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن شباب حى المرج دشنوا مبادرة لتجميل الحى وتنظيف شوارعه والارتقاء بها، حيث بدأوا بتجميل مدخل حى المرج أسفل الكوبرى الدائرى ومؤسسة الزكاة برفع المخلفات وطلاء جسم النفق.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"الخليج 365"، أن مبادرة الشباب طورت ورفعت كفاءة شارع متولى الشعراوى برفع الإشغالات ودهان الأسوار وإزالة آثار التشوهات والتأكد من صلاحية أعمدة الإنارة وعملها بكفاءة مع إحكام غلق الفتحات بها وعدم خروج أى أسلاك منها.

وأشار نائب إلى أن المبادرة ستستمر لتشمل باقى شوارع الحى بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على ما يتم من أعمال، مشيراً إلى أن المحافظة ستقدم الدعم الكامل لمبادرات الشباب التى تهدف إلى تجميل شوارع العاصمة وتوفير كافة احتياجاتهم من معدات وعمال.

من جانبه قال العميد على عبد الله رئيس حى المرج إلى أن المرحلة الثانية للمبادرة ستشمل رفع كفاءة شوارع عبدالله رفاعى، وكمال رمزى، ومدخل المرج من جهة عين شمس وكفر الشرفا، وكفر الباشا.