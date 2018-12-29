مصر | بعد العثور على جثة طفل بالعمرانية.. "أمن الجيزة" يأمر بالتحفظ على كاميرات المراقبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد العثور على جثة طفل بالعمرانية.. "أمن الجيزة" يأمر بالتحفظ على كاميرات المراقبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على كاميرات المراقبة بمكان العثور على جثة طفل حديث الولادة داخل كيس قمامة بالعمرانية لمعرفة الشخص الذي ألقي جثة الطفل، والقبض عليه.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة طفل حديث الولادة، داخل كيس قمامة بدائرة قسم شرطة العمرانية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، مفاده بتلقى العقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طفل حديث الولادة داخل كيس قمامة بدائرة القسم.

وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم مصطفي مخلوف رئيس مباحث قسم العمرانية لمكان البلاغ، وتبين أن الجثة لولد عمره يوم واحد، وعدم وجود أيه إصابات بجثته.

وكشفت تحريات المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، إلى أن الطفل نتيجة علاقة غير شرعية، وبعد ولادته ووفاته تم التخلص من جثته بإلقائها بالقمامة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة.