محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:
ضبطت مباحث الغردقة، سيدتين، سرقتا مشغولات ذهبية، إحدى الشقق السكنية بالغردقة، اثناء غياب صاحبها بعد كسر كالون الباب.
تلقى قسم شرطة الغردقة، بلاغًا من "أمير ى"، مُقيم بالغردقة، يفيد بأنه اكتشف سرقة مشغولات ذهبية ومتعلقاتعقب عودته إلى منزله.
توصلت التحريات إلى قيام إحدى السيدات بعرض بعض المشغولات الذهبية للبيع مطابقة لمواصفات المشغولات المُبلغ بسرقتها، وتبين أنها تدعى "كريمان ع"، 30سنة، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة بأسلوب كسر باب الشقة، بالاشتراك مع "مرمر ع"، 26سنة، فتم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بما جاء بأقوال المتهمة الأولى.
تحرر محضر بالواقعة، وأحيلتا المتهمتان إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على "كريمان" و"مرمر" سرقتا مشغولات ذهبية في الغردقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.