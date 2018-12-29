القبض على "كريمان" و"مرمر" سرقتا مشغولات ذهبية في الغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

ضبطت مباحث الغردقة، سيدتين، سرقتا مشغولات ذهبية، إحدى الشقق السكنية بالغردقة، اثناء غياب صاحبها بعد كسر كالون الباب.

تلقى قسم شرطة الغردقة، بلاغًا من "أمير ى"، مُقيم بالغردقة، يفيد بأنه اكتشف سرقة مشغولات ذهبية ومتعلقاتعقب عودته إلى منزله.

توصلت التحريات إلى قيام إحدى السيدات بعرض بعض المشغولات الذهبية للبيع مطابقة لمواصفات المشغولات المُبلغ بسرقتها، وتبين أنها تدعى "كريمان ع"، 30سنة، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة بأسلوب كسر باب الشقة، بالاشتراك مع "مرمر ع"، 26سنة، فتم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بما جاء بأقوال المتهمة الأولى.

تحرر محضر بالواقعة، وأحيلتا المتهمتان إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.