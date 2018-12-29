شكرا لقرائتكم خبر عن 175 ألف طالب وطالبة يبدأون الامتحانات بجامعة الإسكندرية.. ولجان خاصة لـ«المحبوسين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ 175 ألف طالب وطالبة في 20 كلية بجامعة الإسكندرية امتحانات الفصل الدراسي الأول، السبت، وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية مشددة.

وقال الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه اتُّخذت جميع الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لضمان سهولة الامتحانات ويسرها والتشديد على الطلاب لاتباع قواعد وضوابط لجان الامتحان، حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة القانونية وتوفير جميع السبل التي تكفل أداء الطلاب للامتحانات في مناخ مناسب مع التأكيد على مراجعة جميع إجراءات السلامة التي تضمن تأمين اللجان والكنترولات بجميع المنشآت الجامعية وتوفير الخدمات الطبية اللازمة لمواجهة أي حالات مرضية مفاجئة أثناء فترات الامتحانات.

ولفت أن مجلس الجامعة أقر في جلسته الشهرية الأخيرة بضرورة تعميم قرار تطبيق نسبة 60% للأسئلة الموضوعية بطريقة MCQ بامتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تعتمد على قياس نسبة الفهم والاستيعاب، في ضوء توجه الجامعة لتوسيع تطبيق منظومة التصحيح الإلكتروني بجميع الامتحانات لتتماشى مع النظم التعليمية المتطورة، وذلك كحد أدنى، فيما تصل النسبة إلى 100% في بعض المواد ببعض الكليات، فضلًا عن التعامل بالتصحيح الإلكتروني في بعض الكليات مثل الطب، والبعض الآخر من الكليات تؤدي امتحاناتها إلكترونيًا.

وعن الطلاب الموقوفين، قال نائب رئيس الجامعة إنه فور ورود قرار من النيابة العامة باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها الموافقة على طلب ذوي المحبوسين بأداء الامتحان من عدمه وبناءً عليه يتم انتقال لجان خاصة لهم، حسب جداول ومواعيد كل كلية على حدة في مكان محبسهم، سواء في برج العرب أو الحضرة لتمكينهم من تأدية الامتحان بكل سهولة ويسر.

وأضاف «جابر» أنه من المتبع في مثل هذه الحالات أن يتقدم الطلاب أو ذويهم إلى النيابة العامة برغبتهم في أداء امتحانات نصف العام من داخل محبسهم، وعليه يخطر مديرية الأمن بالأسماء بعد موافقة النيابة العامة، ثم إلى كل كلية على حدة، على أن يتم تخصيص لجنة من كل كلية لديها طلاب محبوسين أو مقيدة حريتهم لإجراء الامتحانات وفق مواعيد كل كلية على حدة ونوعية المواد.