شكرا لقرائتكم خبر عن الصوفية يحتفلون بقدوم رأس الحسين ومحمود التهامى ينشد فى الليلة الكبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال توافد المئات من اتباع الطرق الصوفية على محيط مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه ،بحى الجمالية وذلك ضمن احتفالات المصريين بذكرى استقرار رأس الحسين والذى يستمر لمدة أسبوع ويختتم يوم الثلاثاء المقبل1 يناير، حيث توافد الصوفية يوم الثلاثاء الماضى وقاموا بنصب الخيام والخدمات لتقديم الطعام والمأوى لزوار الحسين الذين يتوافدون من كافة أنحاء الجمهورية، حيث تم احضار الماشية استعدادا للذبح وتقديمها للزوار.

وتشهد الليلة الكبيرة إنشاد الشيخ ياسين التهامى، والشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين، حيث يحتفل المصريون بالإمام الحسين ثلاث مرات فى العام يوم مولده فى شهر شعبان واستشهاده فى شهر محرم وقدوم الرأس الشريف فى شهر ربيع الآخر.

وتزين مسجد الامام الحسين بالأنوار والمقام الشريف تزامنا مع بدء الاحتفالات كما حرصت إدارة المسجد على تيسير حركة الزوار ومنع افتراش المسجد واستمرار الخدمات المعاونة فى نظافة المسجد عقب كل صلاة وتعطير المسجد والمقام بالروائح الزكية .